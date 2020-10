Für unsere Umwelt wäre es besser, es würde weniger neues Plastik hergestellt, sondern stattdessen Plastik besser recycelt.

Forschende in Kalifornien stellen in einem Fachmagazin jetzt eine neue Methode vor, wie der Kunststoff Polyethylen besser wiederverwertet werden könnte. Polyethylen ist in ungefähr einem Drittel des neu produzierten Plastiks enthalten - zum Beispiel in Tüten oder Flaschen-Deckeln.

Die Forschenden haben es geschafft, die Plastikteilchen so aufzubrechen, dass sie wieder benutzt werden können. Und zwar in einem Verfahren, das weniger Hitze und weniger Zusatzstoffe braucht als bisherige Verfahren. Das macht das Recycling billiger und effektiver. Allerdings steht das neue Verfahren noch am Anfang und ist noch nicht in der Praxis einsatzbereit.