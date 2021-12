Aber wie groß ist eigentlich der Einfluss von Plastik auf den Klimawandel? Das haben Forschende aus Zürich versucht zu berechnen. (Link ist noch nicht aktiv.) Sie sagen, dass die weltweite Plastikindustrie im Jahr 2015 für etwa 4,5 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich war. Das ist etwa so viel wie der gesamte Flugverkehr - vor Corona.



Die meisten Emissionen entstehen den Forschenden zufolge bei der Herstellung von neuem Plastik - die Klimagase, die durch das Verbrennen oder das Recycling von Kunststoffen freigesetzt werden, seien im Vergleich minimal.

Plastikproduktion oft in Entwicklungsländer ausgelagert

Für besonders problematisch halten die Forschenden, dass viele Unternehmen in westlichen Staaten ihre Plastikproduktion in Entwicklungsländer auslagern. Zwei Drittel der Emissionen, die bei der Produktion von Plastik für die EU entstehen, werden demnach im Nahen Osten oder China ausgestoßen - und damit nicht in die Emissionsstatistik der EU gezählt.



Die Forschenden sprechen sich für eine konsequente CO2-Besteuerung aus, um das Problem in den Griff zu kriegen.