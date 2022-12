Dass Plastik im Meer nicht gut ist für die Tiere, die dort leben, ist schon länger bekannt.

Forschende aus Großbritannien haben jetzt untersucht, welchen Effekt Plastik auf die Larven von Seeigeln hat. Dafür setzten sie befruchtete Seeigel-Eier in Wasserbecken mit verschiedenen Konzentrationen von Plastik. Dabei zeigte sich: Der Effekt kann verheerend sein, vor allem wenn das Plastik relativ neu ist und noch nicht lange im Wasser war. In den Experimenten führten schon relativ geringe Konzentrationen von neuerem Plastik im Wasser dazu, dass sich die Seeigel-Embryonen nicht richtig entwickelten. Ihre Zellen wurden formlos, entwickelten Organschäden und starben ab. Plastik, das schon längere Zeit im Seewasser gewesen war, konnten die Seeigel besser aushalten. Die Forschenden vermuten, dass neueres Plastik noch eine Menge Zusatzstoffe wie Weichmacher freisetzt und dass diese Stoffe die Seeigel angreifen. In den Experimenten haben die Forschenden Plastik-Konzentrationen genutzt, die über dem liegen, was normalerweise im Meer vorkommt. Sie sagen aber, dass ihre Arbeit ein Hinweis ist, was passieren kann, wenn immer mehr Müll ins Wasser gelangt.