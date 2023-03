Auf der einsamen brasilianischen Insel Trindade mitten im Atlantik gibt es Berge aus Plastikmüll - und das, obwohl die Insel nur von wenigen Menschen betreten wird.

Dort wurde so viel Plastikmüll angeschwemmt, dass er sich mit den vorhandenen Steinen zu bizarren Formationen verbunden hat. Die Plastikberge am Strand waren einer Forscherin aufgefallen, weil sie seltsam blau-grün schimmerten. Die meisten Plastikteile aus den Steinen stammen von Fischernetzen, einige auch von Plastikflaschen und anderem Hausmüll. Alles wurde von der Meeresströmung angespült.

Die Vulkaninsel Trindade kann nur per Schiff erreicht werden, eine Reise dorthin dauert von Brasilien aus drei bis vier Tage. Sie ist Heimat für seltene Seevögel, Fische und Krabbenarten.

Plastikberge gibt es auch an anderen Orten, zum Beispiel wurden sie auf Hawaii, in Großbritannien, Italien und Japan gefunden. Sie wurden aber noch nie so weit von menschlicher Besiedlung entfernt entdeckt wie auf Trindade.