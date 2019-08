Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will die Ausgabe kostenloser Tragetaschen aus Plastik und Stoff verbieten.

Außerdem kündigte die sozialdemokratische Regierungschefin in der dänischen Zeitung Politiken an, die Abgaben für Plastiktüten und Wegwerfbesteck zu verdoppeln. Frederiksen sagte, die Plastikverunreinigung sei zum Symbol einer Weltbevölkerung geworden, die nicht ordentlich auf ihre Erdkugel aufpasse.

Verbrauch könnte um 20 Prozent sinken

Die dänische Regierung hat ausgerechnet, dass durch die Maßnahmen der Verbrauch von Plastiktüten um 20 Prozent zurückgehen könnte. Kritik kommt vom dänischen Arbeitgeberverband: Die Verdopplung der Abgaben könne dazu führen, dass der Handel künftig umweltschädlichere Materialien nutze.

In Deutschland arbeitet das Bundesumweltministerium gerade an einer gesetzlichen Regelung für ein Plastiktütenverbot. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU will dazu eine Bundesratsinitiative starten.