China verbietet seit zwei Jahren, Plastikmüll aus anderen Ländern zu importieren. Nach einem neuen Bericht landet der stattdessen in anderen asiatischen Ländern - und wird nur selten richtig entsorgt.

Die internationale Polizeiorganisation Interpol sagt, dass die meisten der neuen Zielländer mit den Plastikmengen überfordert seien. In Vietnam etwa werde 88 Prozent des Müll nicht fachgerecht entsorgt. Das heißt, er landet zum Beispiel in illegalen Recyclinganlagen oder wird verbrannt. In Indien und Indonesien ist der Anteil ähnlich hoch.

Laut Interpol haben die Länder teilweise schon ihre Regeln zum Umgang mit Plastik-Importen verschärft und kontrollieren verstärkt an den Grenzen. Die Polizeibehörde geht deshalb davon aus, dass die Müll-Transporte demnächst wieder woanders hingeleitet werden - in andere Länder in Südostasien, nach Afrika oder Lateinamerika.

Die Umweltschutzorganisation WWF fordert deshalb jetzt einen Exportstopp von Plastikmüll. Ärmere Länder bräuchten außerdem mehr Hilfe bei der Verarbeitung von Müll.