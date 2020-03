Wie lange, das hat ein Forschungsteam an der englischen Uni Plymouth am Beispiel von Legosteinen untersucht. Die Bauklötzchen waren an Küsten Südwestenglands angespült und von Freiwilligen eingesammelt worden.

Die Forschenden bestimmten mit einer chemischen Analyse das Alter der Plastiksteinchen, die unterschiedlich stark vom Salzwasser angegriffen und verwittert waren. Dann verglichen sie das Gewicht der angespülten Bauklötzchen mit den gleichen in neuem Zustand.

Ihre Berechnungen ergaben: Manche Legosteine können im Meerwasser zwischen 100 und 1300 Jahre alt werden. Die Forschenden warnen außerdem, dass Plastik im Meer auch nach seiner Zersetzung ein Problem ist - weil es in Mikroplastik zerfällt.