Doch das ist dem niederländischen Erfinder Boyan Slat nicht genug: In Rotterdam hat er jetzt den Interceptor vorgestellt. Auch der Interceptor schwimmt auf dem Wasser - allerdings nicht im Meer, sondern auf Flüssen. Dort soll Slats neue Erfindung ebenfalls Plastikmüll einsammeln - nur eben, bevor er die Meere erreicht.



Experten zufolge treiben jedes Jahr acht Millionen Tonnen Plastikmüll über Strände und Flüsse in die Ozeane. Darum will sich der Erfinder in den nächsten fünf Jahren kümmern. Für das Ocean Cleanup hatte er oft Kritik einstecken müssen, weil es sich nur auf Müll konzentriert, der schon in den Meeren schwimmt.