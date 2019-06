In Deutschland werden nur 16 Prozent des Plastikmülls tatsächlich recycelt und für neue Produkte wiederverwendet.

Der Rest landet in Verbrennungsöfen oder wird ins Ausland verschifft. Das geht aus dem Plastikatlas hervor, den der BUND und die grünennahe Böll-Stiftung vorgestellt haben. Die offiziellen Recyclingquoten in Deutschland sind dieser zufolge mit 45 Prozent zwar relativ hoch, beziehen sich aber nur auf die Plastikmenge, die beim Recyclingunternehmen angeliefert wird.

Was danach mit dem Plastik passiert, fließt in die Quote nicht mehr mit ein. Laut dem "Plastikatlas" ist Deutschland nach den USA und Japan weltweit drittgrößter Exporteur von Plastikmüll. Nach Meinung von Umweltschützern hilft dagegen nur, deutlich weniger Einwegplastik zu produzieren.