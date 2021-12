Kein Land der Welt verursacht so viel Plastikmüll wie die USA.

Laut einer Studie produziert das Land mehr als 42 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle - mehr als doppelt so viel wie China und mehr als alle Länder der Europäischen Union zusammen. So steht es in einem Bericht, der der US-Regierung vorgelegt wurde. Die Autoren und Autorinnen fordern, dass politisch etwas passieren muss. Der US-Kongress hatte das Gremium einberufen.

Laut dem Bericht gelangen weltweit jährlich schätzungsweise acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Umwelt, theoretisch kippt jede Minute ein LKW eine Müllladung ins Meer. Ein Problem ist auch, dass das Recycling von Kunststoff nicht mit der Plastikproduktion Schritt hält.

Für die Umweltorganisation Beyond Plastics ist es der umfassendste und vernichtendste Bericht über Plastikverschmutzung, der je veröffentlicht wurde. Müllsammeln im Meer werde die Ozeane nicht retten, sagte die Präsidentin, politische Entscheidungsträger müssten dringend handeln.