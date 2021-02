Ein Wissenschaftsteam aus den USA meint jetzt, dass bestimmte Flaschengrößen effizienter sind als andere und man damit viel Müll einsparen könnte. Die Forschenden haben 187 verschiedene, leere PET-Flaschen von bekannten Getränkeherstellern gewogen. Das Gewicht haben sie mit dem Füllvolumen der jeweiligen Flasche ins Verhältnis gesetzt. Dabei kam heraus: Bei mittelgroßen Flaschen wurde am wenigsten Plastik im Verhältnis zum Volumen gebraucht – konkret bei Flaschen, in die zwischen 0,4 Liter und rund drei Liter Flüssigkeit passt. Bei kleineren Flaschen wurde mehr Material im Verhältnis zum Getränke-Volumen gebraucht, aber überraschenderweise auch bei sehr großen Flaschen. Am besten schnitten 2,3-Liter-Flaschen ab.

Die Forschenden empfehlen Getränkeherstellern deshalb, vermehrt solche Flaschen zu benutzen. Sie sagen, wenn man bei 20 Prozent aller in den USA verwendeten PET-Flaschen auf die effiziente Größe setzen würde, könnte man damit etwa 9000 Tonnen Plastikmüll im Jahr vermeiden. Aber auch Verbraucher und Verbraucherinnen müssten besser aufgeklärt und dazu animiert werden, eher die materialsparenden Flaschen zu kaufen.