Und durch diese Plattentektonik dreht sich auch die Iberische Halbinsel - also Spanien und Portugal. Genauer gesagt, rotiert sie ganz langsam im Uhrzeigersinn. Wie ein Forschungsteam im Fachjournal Gondwana Research schreibt, liegt das daran, dass die Afrikanische Kontinentalplatte sich nach Nordwesten hochschiebt und damit der Iberischen Halbinsel eine Drehung verpasst. Im Detail ist das Ganze noch komplexer. Die Forschenden arbeiten zusammen mit anderen an einer Datenbank zu allen geologischen Verwerfungen in der Region. Das westliche Mittelmeer ist da bisher noch eine große Unbekannte.