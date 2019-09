Diese kurze Szene , entstanden bei einem Besuch von Großbritanniens Premier Boris Johnson in der kleinen englischen Stadt Morley, ist zum großen Twitter-Hit geworden. Der Hashtag #pleaseleavemytown trendete stundenlang im Vereinigten Königreich, einige oppositionelle Labour-Abgeordnete konnten es sich nicht verkneifen, den Clip zu teilen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Johnson war in Morley, um Werbung für sich und seine Politik zu machen. Nach dem Treffen mit dem Mann, der ihn bat, die Stadt zu verlassen, gab es noch eine kritische Begegnung: Ein anderer Mann sagte dem Premier, er solle lieber in Brüssel sein und ein Brexit-Abkommen verhandeln.



Johnson gehört zur britischen Oberklasse, gibt sich aber gern bürgernah. Um so größer ist die Häme seiner Kritiker.