Wenn jemand plötzlich und unerwartet wegen eines Problems mit dem Herzen stirbt, dann spricht man von plötzlichem Herztod. Bei weiblichen Bodybuilderinnen ist das eine ungewöhnlich häufige Todesursache.

Eine Forschungsgruppe schreibt im European Heart Journal, dass sie die Namen von knapp 9.500 Bodybuilderinnen aus Wettkampfaufzeichnungen und einer Datenbank zusammengetragen haben. Dann suchten die Forschenden nach Berichten über verstorbene Sportlerinnen. Sie fanden 32 Todesfälle unter den Bodybuilderinnen - plötzlicher Herztod war die häufigste Ursache, bei fast einem Drittel.

Das Ergebnis deutet für das Team darauf hin, dass das Risiko eines plötzlichen Herztodes bei weiblichen Bodybuilderinnen im Vergleich zu anderen Profisportlern viel höher zu sein scheint. Die Gruppe schränkt zur Aussagekraft ihrer Studie aber auch ein, dass einige Todesfälle, gerade von weniger bekannten Sportlerinnen, nicht gemeldet worden sein könnten.

