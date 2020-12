Die New York Times hat schwere Fehler bei einem Podcast über die Dschihadistenmiliz IS zugegeben.

Die renommierte US-Zeitung ist offenbar auf einen Schwindler hereingefallen, der sich als IS-Kämpfer ausgegeben hatte. Die Zeitung schrieb, der Podcast Kalifat (Caliphate) habe "den falschen oder übertriebenen Schilderungen" einer der zentralen Figuren "zu viel Glauben geschenkt". Der Chefredakteur sprach von "institutionellem Versagen".

Kalifat war 2018 gesendet worden und war auch für den Pulitzerpreis nominiert. In dem Podcast erzählt ein pakistanischstämmiger Kanadier mit grausamen Details von seiner Zeit beim IS in Syrien. Im September wurde er in Kanada wegen der Vortäuschung terroristischer Aktivitäten festgenommen. Daraufhin untersuchte die New York Times den Fall und bemerkte, dass das Reporterteam keine unabhängigen Belege dafür finden konnte, dass der Mann wirklich beim IS war.