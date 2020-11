Eisen, Titan oder Nickel – unter den Eismassen Grönlands und der Antarktis haben Forschende weit mehr solcher Spurenelemente entdeckt als bisher angenommen.

Sie hatten in beiden Gebieten Schmelzwasser-Proben entnommen, es gefiltert und dann die chemische Zusammensetzung bestimmt. Die große Menge an freigesetzten Spurenelementen überraschte das internationale Wissenschaftsteam. Die Ergebnisse bestätigten, dass das Schmelzwasser eine entscheidende Rolle für den Nährstoffkreislauf der polaren Meere und vor allem für den Südozean spielt.

In weiteren Forschungsarbeiten will das Team unter Leitung eines Wissenschaftlers der Florida State University klären, wie sich die Nährstoffzufuhr in den Ozeanen verändert, wenn das Eis im Zuge der Klimaerwärmung noch schneller schmilzt.