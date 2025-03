So denken offenbar viele Menschen in Großbritannien und in den USA - also Ländern mit zwei großen rivalisierenden Parteien. Dort hat ein Forschungsteam insgesamt gut 3000 Menschen befragt. Und die übertragen laut den Forschenden oft ihre politischen Sympathien auf ihre Helden - und schreiben Bösewichte besonders oft der Gegenpartei zu.

Das zeigte sich auch in einem zweiten Experiment, bei dem es nicht um fiktive Figuren ging, sondern um Lokalpolitiker. Beim Lesen eines Nachrichtentexts über einen spendenfreudigen oder über einen kriminellen Lokalpolitiker gingen die Befragten auch da oft davon aus, dass der Gute zur Lieblingspartei gehört und der Böse zur Gegenpartei - obwohl das in dem Text gar nicht drinstand.

Die Forschenden warnen: Wir sollten uns bewusst werden, dass wir oft so denken. Sonst wird die politische Polarisierung in der Gesellschaft vielleicht noch stärker.

Die Studie erscheint im Fachjournal "Political Science Research & Method".