Vergangene Nacht konnte man an vielen Orten in Deutschland Polarlichter sehen.

Aufnahmen zeigen lila und grüne Schleier am Himmel, unter anderem in Frankfurt. Grund dafür ist ein besonders starker Sonnensturm. Einer US-Behörde zufolge war es der erste extreme Sonnensturm seit mehr als 20 Jahren. Das bedeutet, dass die Sonne massenhaft Teilchen ins All schleudert. Wenn die auf das Magnetfeld der Erde treffen, sind Polarlichter zu sehen. Die Teilchen können aber auch zum Beispiel Satelliten stören, sodass wiederum Navigationssysteme Probleme haben.

Wer vergangene Nacht keine Polarlichter gesehen hat, hat noch die Chance dazu: Der Sonnensturm soll noch das ganze Wochenende anhalten. Manchmal sieht man die Lichter mit bloßem Auge kaum. Ein Tipp kommt vom Haus der Astronomie in Heidelberg: Im Dunkeln die Fotokamera oder das Handy auf die Fensterbank in Richtung Norden legen und ein Foto mit langer Belichtungszeit machen. Das kann die Farben sichtbar machen.