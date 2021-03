Auf dem Meeresboden in der Ost-Antarktis haben Forschende überraschend ein artenreiches Ökosystem entdeckt.

Dort war vor rund zwei Wochen ein riesiger Eisberg vom Schelfeis abgebrochen. Zufällig war das deutsche Forschungsschiff Polarstern in der Nähe und änderte spontan seinen Kurs, um das Gebiet zu untersuchen. Solche gigantischen Eisberge brechen laut Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven nur alle zehn Jahre ab. Die Forschenden machten Foto- und Videoaufnahmen - und die zeigen jede Menge Tiere am Meeresboden. Nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts sind die Ergebnisse eine sehr seltene Momentaufnahme eines Gebiets, das jahrzehntelang durch eine extrem dicke Eisschicht vom Sonnenlicht abgeschnitten war.

Die Wissenschaftler entdeckten am Meeresboden mindestens fünf Fischarten und zwei Arten von Tintenfischen - außerdem Seegurken, Seesterne und andere Weichtiere. Vor allem aber fanden sich dort Tiere, die sich auf Steinen festsetzen und Partikel aus dem Wasser filtern.