Das Forschungsschiff "Polarstern" begibt sich in den nächsten Monaten in die Hände des gar nicht mehr so ewigen Eises.

Heute Abend startet die "Polarstern" von Tromsø in Norwegen aus in Richtung Arktis. In etwa zwei Wochen soll der Eisbrecher an einer riesigen Eisscholle andocken und dann mit dem Packeis durch die zentrale Arktis treiben. Sie ist sonst im Winter nicht per Schiff zu erreichen. Vorbild ist eine ähnliche Expedition des norwegischen Polarforschers Fritjof Nansen vor fast 130 Jahren.