In Polen gehen regelmäßig Zehntausende Frauen auf die Straße um gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts zu demonstrieren. Jetzt muss sich eine der Organisatorinnen der Proteste vor Gericht verantworten.

Marta Lempart wird vorgeworfen, mit den Protesten in der Corona-Pandemie das Leben anderer aufs Spiel gesetzt zu haben. Zudem soll sie einen Polizisten beleidigt und bespuckt haben. Ein weiterer Anklagepunkt lautet auf Zustimmung zu Vandalismus in Kirchen und zur Behinderung von Gottesdiensten. Dabei geht es um ein Radiointerview. Lempart äußerte sich darin wohlwollend über Demonstrierende, die während der Kundgebungen Kirchenfassaden mit Farbe besprüht und Messen gestört hatten. Laut der Warschauer Staatsanwaltschaft muss Lempart mit einer Haftstrafe von acht Jahren rechnen. Die Angeklagte selbst sagte, sie sehe in den Vorwürfen, dass der politische Druck auf ihre Bewegung verschärft werde.

Die Proteste gegen das neue Abtreibungsrecht, das Schwangerschaftsabbrüche fast ganz verbietet, setzten im Oktober in Polen ein und dauern seitdem an.