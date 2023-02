Kirchen, Parks oder Museen - das sind oft beliebte Touri-Attraktionen in Städten.

In der polnischen Stadt Stettin ist die beliebteste Attraktion aber eine tierische. Zumindest wenn man die Google-Rezensionen als Maßstab nimmt. Dort ist nämlich eine Katze die beliebteste Attraktion der Stadt - mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sterne-Bewertungen.

Der Name der Katze ist Gacek - sie wohnt in einer Holzhütte am Straßenrand. Und dort bekommt sie immer wieder Besuch, auch von Videoteams - und Fanpostings im Netz. Einige User schreiben, dass sie nur wegen Gacek in die Stadt gekommen sind - oder loben, wie gut sie sich streicheln lässt. Andere scherzen darüber, dass sie eventuell übergewichtig ist - weil ihr so oft Snacks mitgebracht werden. (Das Bild oben ist NICHT die Silhouette von Gacek.)