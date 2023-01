In Polen gibt es gerade Diskussionen über einen Fall, in dem Krankenhäuser einem 14-jährigen Vergewaltigungsopfer die Hilfe verweigert haben.

Eine Frauenrechtsgruppe hat den Fall öffentlich gemacht; und nur mit ihrer Hilfe war es offenbar möglich, bei dem Mädchen eine Abtreibung zu machen. Das war dem Bericht zufolge von seinem Onkel vergewaltigt geworden. Das Mädchen ist geistig behindert - wohl in so einem Maß, dass es sich selbst seiner Schwangerschaft nicht bewusst war.



Seine Tante bemühte sich um die Abtreibung. Sie wurde aber wohl in mehreren Kliniken abgewiesen: Die Ärzte beriefen sich auf eine Gewissensklausel aus Polens restriktivem Abtreibungsgesetz.

Viel Kritik am Vorgehen

Der Fall zeigt für die Opposition, dass Abtreibungen in Polen wohl selbst in den Fällen praktisch unmöglich sind, in denen sie noch erlaubt sind. Das sind nur noch Vergewaltigung und Lebensgefahr für die Mutter.

Auch der Gesundheitsminister Polens kritisierte, wie es in diesem Fall abgelaufen ist. Seine Regierung ist es allerdings, die das Abtreibungsrecht seit zwei Jahren Schritt für Schritt verschärft hat.