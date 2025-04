Wer in Polen Urlaub machen und von da ein paar Erinnerungs-Fotos mitbringen will - der sollte aufpassen, was er da fotografiert.

Denn das Verteidigungsministerium hat festgelegt, dass Fotos von militärischen Anlagen oder anderer kritischer Infrastruktur zu machen ab sofort unter Strafe steht. Das gilt zum Beispiel für Brücken, Kraftwerke, Flughäfen, aber auch für die Grenzübergänge zur Ukraine. Das Verbot gilt insgesamt für 25.000 Objekte im Land. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen, dass die Kamera oder das Handy beschlagnahmt wird, außerdem drohen bis zu 30 Tage Haft oder bis zu 4.700 Euro Strafe. Polen will sich so besser gegen Spionage schützen Das Land ist einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine. Die polnischen Geheimdienste nehmen immer wieder Verdächtige fest, die kritische Infrastruktur im Auftrag der belarussischen oder russischen Geheimdienste ausspioniert haben sollen.