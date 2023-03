In Polen muss sich der Sänger der Extreme Metal Band Behemoth bald vor Gericht verantworten - wegen einem Bild, das er vor drei Jahren auf Social Media gepostet hat.

Auf dem Bild sieht man den Fuß des Sängers - Adam Darski - der auf ein Bild der Jungfrau Maria tritt, genauer: Auf ihr Gesicht.

Eine ultrakonservative Gruppe hatte ihn daraufhin angezeigt - der Vorwurf: Er habe ihre religiösen Gefühle verletzt. 2021 wurde Darski deswegen schon von einem Bezirksgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Sänger war dagegen in Berufung gegangen. Danach gab es einiges juristisches Hin- und Her. Die NachrichtenseiteNotes from Poland berichtet, dass Darski jetzt nochmal vor Gericht muss. Dabei soll auch untersucht werden, ob die ursprüngliche Verurteilung sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt hat.

Schon häufiger im Visier der Justiz

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger oder seine Band vor Gericht stehen. Dabei ging es meistens auch darum, dass die Band religiöse Gefühle verletzt - oder Staatssymbole beleidigt haben soll.