Er will den Schutz für die Tiere aufheben, damit sie stärker gejagt werden können. Außerdem soll ihr Fleisch als "essbar" eingestuft werden. Er pries es als besonders aphrodisierend, also lustfördernd an.

Der Vorstoß des Landwirtschaftsministers würde vor allem den Förstern in Polen helfen. Die beschweren sich schon länger über Schäden, die Biber anrichten – zum Beispiel zernagte Bäume, kaputte Brücken und unterspülte Wege durch Dämme.