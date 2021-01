In Polen hat ein Prozess gegen drei lesbische Frauen angefangen - wegen Verletzung religiöser Gefühle.

Die Angeklagten sollen in der Stadt Plock Marien-Abbildungen mit regenbogen-farbenem Heiligenschein aufgehängt haben. Die Regenbogenflagge symbolisiert den Kampf von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung für Gleichberechtigung. Sollten die drei Frauen schuldig gesprochen werden, müssen sie mit Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren rechnen.

Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Haft

Die LGBTQ-Bewegung wird in Polen oft diskriminiert. Dutzende Regionalparlamente und Kreistage unter Führung der Regierungspartei (PiS) haben letztes Jahr Resolutionen gegen sogenannte "Homo-Propaganda" beschlossen und Orte zu LGBTQ-freien Zonen erklärt.

Die Bilder der Jungfrau Maria mit Heiligenschein in Regenbogenfarben waren unter anderem auf Müllbehältern und in der Nähe einer Kirche in der zentralpolnischen Stadt Plock entdeckt worden.