Jetzt ist nur noch ein Virus-Typ übrig. Und Viren, die noch in Lebendimpfstoffen verwendet werden. In Deutschland wird mit Totimpfstoff geimpft, das bedeutet, im Impfstoff sind keine Krankheitserreger mehr drin.

Heute ist Welt-Polio-Tag, Polio ist Kinderlähmung. Die Krankheit, die auch tödlich enden kann, kann durch drei Polio-Virentypen ausgelöst werden. Ein Virus-Typ (Typ 2) war schon länger ausgerottet und auch der zweite (Typ 3) kam jetzt so lange nicht mehr vor, dass die WHO ihn für offiziell ausgerottet erklärt hat.

Impf-Quote in Deutschland gefährlich niedrig

Das Robert-Koch-Institut kritisiert, dass in Deutschland die Impf-Rate gegen Polio-Viren seit Jahren zurückgeht. Demnach lag die Quote von geimpften Kindern beim Schulstart 2017 nur noch bei knapp 93 Prozent - und damit zwei Prozentpunkte niedriger als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Das Robert-Koch-Institut rechnet vor: Wenn in Deutschland jedes Jahr sieben Prozent nicht geimpft würden, wären das 50.000 Kinder pro Jahr, die ohne Schutz gegen Kinderlähmung blieben.

Ein Sprecher des Uno-Kinderhilfswerks Unicef sagt, dass sich viele in Deutschland in falscher Sicherheit wiegen, was auch daran liege, dass viele die Krankheit nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen. Die letzten großen Polio-Epidemien gab es in Deutschland 1953 und 1954. Damals gab es tausende Fälle von Kinderlähmung mit fast 10.000 Toten. Die Krankheit gilt zwar in Europa seit 2002 als ausgerottet, Experten warnen aber, dass sie nach wie vor eingeschleppt werden kann.

Informationen zur Polio-Impfung gibt es hier.