Führende Politikerinnen der CDU wollen, dass es in der Partei schnell eine Frauenquote gibt.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte der Zeitung "Augsburger Allgemeine", dass beim nächsten Bundesparteitag beschlossen werden sollte, dass mindestens 40 Prozent der Parteiposten mit Frauen besetzt werden. In der Union gebe es viele sehr gute Frauen. Die müssten stärker sichtbar werden. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man brauche Quoten auf dem Weg zur Normalität. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Frauen in ihrer Partei dazu ermutigt, sich aktiv um Parteiämter zu bewerben. Eine Volkspartei müsse Parität wollen. Nur Männer, das passe nicht mehr in die Zeit.

Die CDU-Spitze hatte letztes Jahr beschlossen, dass bis 2025 schrittweise eine Frauenquote eingeführt werden soll, als erstes bei den Vorstandswahlen auf Kreisebene. Dafür muss aber der Parteitag noch zustimmen.