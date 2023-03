Was bringt Wähler und Wählerinnen in einer Demokratie dazu, für oder gegen eine bestimmte Person zu stimmen?

Diese Frage hat sich ein internationales Forschungsteam gestellt und Daten zum Einfluss von Wahlkampf-Kampagnen in zehn Ländern ausgewertet, darunter Deutschland, die USA, Kanada und die Schweiz. Die Daten stammen aus 62 Wahlen seit 1952.

TV-Duelle beeinflussen Meinung kaum

Die Auswertung zeigt, dass zum Beispiel TV-Duelle der Kandidaten und Kandidatinnen kaum Einfluss haben auf die Wahlentscheidung von Menschen. Viel wichtiger sind demnach Medienberichte über die Kandidaten und Informationen, die von Freundinnen, Freunden und Bekannten kommen. Ihre politischen Vorlieben, also welche Politik sie wollen, verändern Menschen dabei kaum - eine Wahlkampagne kann aber beeinflussen, welche konkreten Themen in den Vordergrund rücken und wie kompetent oder sympathisch die Kandidatinnen und Kandidaten erscheinen. Am wichtigsten sind dabei laut den Forschenden die letzten 60 Tage vor einer Wahl, etwa ein Viertel aller Wähler und Wählerinnen haben sich in diesem Zeitraum noch nicht entschieden.