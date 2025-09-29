Sprache ist ein ganz wichtiges Mittel in der Politik.

Und welchen Unterschied sie machen kann, zeigt das ifo Institut für Wirtschaftsforschung beispielhaft in einer aktuellen Studie - zu Staatsschulden. Die Studie sagt: Spricht die Politik von Krediten statt von Schulden, erhöht das in der Bevölkerung die Zustimmung dafür um elf Prozent. Gleichzeitig steigt auch die Bereitschaft privater Haushalte, sich zu verschulden - um 18 Prozent.

Die Forschenden erklären das damit, dass "Schulden" im Deutschen eine moralische Konnotation hat - und negativ wahrgenommen wird. Weil das Wort "Schuld" drinsteckt. Ähnlich ist das auch im Schwedischen oder Niederländischen. Im Englischen gibt es den Effekt nicht, weil für finanzielle Schuld und moralische Schuld von vornherein unterschiedliche Worte existieren.

Die Forschenden haben auch beobachtet, dass die Konnotation von Schulden in deutschen Parlamentsdebatten gezielt genutzt wird. Wer sich für höhere Schulden ausspricht, spricht von Krediten oder nutzt andere neutralere Begriffe. Wer dagegen argumentiert, nutzt eher den negativ belegten Schulden-Begriff.



