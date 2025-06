Männer in weißen T-Shirts und Shorts, kniend, mit verschränkten Händen auf dem Rücken - das war am Wochenende auf einem Laufsteg der Fashion Week in Paris zu sehen.

US-Modedesigner Willy Chavarría muss sich jetzt dafür Kritik der Regierung von El Salvador anhören. Staatschef Nayib Bukele sagt, der Designer habe Kriminelle verherrlicht. Chavarría hatte mit seiner Show Migranten gewürdigt, die im März von den USA ohne Prozess nach El Savador abgeschoben wurden. Medien hatten damals Bilder gezeigt, auf denen die Männer genauso zu sehen sind, wie Chavarrias Laufsteg-Models. Die abgeschobenen Migranten stammen aus Venezuela. Die US-Behörden werfen ihnen vor, Mitglieder einer Drogenbande zu sein. In El Salvador sitzen sie jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis, und El Salvador bekommt dafür Geld. In mehreren Fällen gibt es mittlerweile Klagen und Urteile gegen die Abschiebungen.