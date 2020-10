Nicht nur Diktaturen sind im Laufe der Geschichte zu Ende gegangen.

Es sind auch politische Systeme zusammengebrochen, die für die Menschen eigentlich ganz gut waren. Ein Anthropologie-Team in den USA hat den Untergang mehrerer solcher Systeme genauer untersucht und festgestellt, dass sie viel krasser zusammenbrechen als Diktaturen.

Denn: Wenn Systeme enden, in denen sich die Menschen auf viele Aspekte verlassen konnten - also auf Politik, Wirtschaft und das Sozialsystem -, dann ist das Chaos nach einem Zusammenbruch viel größer. Als Beispiele nennen die Forschenden das Römische Reich, die chinesische Ming-Dynastie, das indische Mogulreich und die Republik Venedig. Die waren zwar nicht im heutigen Sinn "demokratisch", aber sie boten den Menschen verhältnismäßig viel Wohlstand und Gerechtigkeit.

Die Forschenden schreiben, dass die Systeme alle aus einem ähnlichen Grund zusammengebrochen sind: Die Anführer hielten sich irgendwann nicht mehr an die Kernprinzipien und Werte der Gesellschaft. Laut den Forschenden wird so etwas vermutlich nicht genau so wieder passieren, aber man könne trotzdem aus der Geschichte lernen.