Mögliche Amokläufe vorher erkennen und Risiken minimieren - das ist das Ziel eines neuen Pilotprojekts in Rheinland-Pfalz.

Start des Projekts namens "SENSOR.rlp" ist am 1. Dezember - und damit am fünften Jahrestag einer Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone.

Nach der Tat hatte die Innenministerkonferenz eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten eingerichtet. Die haben mehrere schwere Gewalttaten analysiert und daraus Schlüsse gezogen. Sie sagen: Sowas sind keine spontanen Handlungen, sondern es gibt grundlegende Verhaltensmuster. Oft basiert die Tat auf einem empfundenen Missstand und dazu entwickeln die Täter dann über Wochen und Monate Gewaltfantasien. Manche kündigen auch Taten an. Und bei einigen spielen psychische Erkrankungen und Auffälligkeiten eine Rolle.

Deshalb ist ein Kernbaustein des Pilotprojekts in Rheinland-Pfalz der intensive Austausch mit Behörden wie Jugendämtern, Staatsanwaltschaften und Schulen. So sollen Warnsignale früher wahrgenommen und berücksichtigt werden. Oft reiche es dann, zu beraten, etwa bei Auffälligkeiten in Schulen, sagt die Polizei.



Das Pilotprojekt "SENSOR.rlp" soll Anzeichen liefern für Amokläufe an Schulen, Bedrohungen von Mitarbeitern in Behörden und von Mandatsträgern in sozialen Netzwerken, aber auch für politische Anschläge.

Der Projektname ist die Abkürzung für Sensibilisieren (Polizei und Behörden), Erkennen (von Warnverhalten), Nachhalten (standardisierte Erfassung mit Checkliste), Steuern (an den Fallmanager bei der Polizei wenden), Operationalisieren (Risikobeurteilung, möglicherweise Landeskriminalamt einschalten) und Reagieren (Gefahrenabwehr).

