Immer wieder sorgen Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA für Aufregung.

Jetzt wollen die Vereinten Nationen untersuchen, wie systemischer Rassismus in dem Land bekämpft werden kann. Seit dem 24. April ist dazu ein Uno-Expertenteam in den USA unterwegs. Die drei Fachleute gehören zu einer Gruppe des Uno-Menschenrechtsrats und bleiben rund zwei Wochen.

Besuche auch in Minneapolis

Sie wollen sich unter anderem in New York, Los Angeles und Washington mit Vertretungen unterschiedlicher staatlicher Ebenen treffen und auch Haftanstalten besuchen. Auch in Minneapolis sind Termine geplant. Dort war vor drei Jahren der Schwarze George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Das hatte weltweit Entsetzen und Proteste gegen Rassismus ausgelöst.

Zu den Aufgaben der UN-Experten gehört die Untersuchung von Gesetzen, Strategien und Praktiken zur Regelung der Gewaltanwendung durch die Polizei. Unter anderem soll geprüft werden, ob diese mit internationalen Menschenrechtsstandards übereinstimmen.



Ein Bericht mit den bei dem Besuch gewonnenen Erkenntnissen soll dem UN-Menschenrechtsrat im kommenden September oder Oktober vorgelegt werden.