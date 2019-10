In den USA und Großbritannien wird viel mit solchen Hunden gearbeitet, mittlerweile gibt es sie aber auch in Deutschland. Heute präsentiert das Bundesland Nordrhein-Westfalen gleich fünf Hunde, die zu Datenschnüfflern ausgebildet wurden. Ursprünglich waren sie Rauschgift-Schnüffelhunde.

Der erste Daten-Schnüffelhund in Deutschland wurde in Sachsen ausgebildet, seit 2012. Er sucht in Gefängnissen nach verbotenen Handys und Handyteilen. Und er hat auch mitgeholfen, den Missbrauchsfall auf einem Campingplatz in Lügde aufzuklären. Dort fand er in einer Sesselritze in einem Wohnwagen einen USB-Stick mit Beweismaterial.