Menschen mit Allergien hören das nicht gern - die Pollensaison fängt immer früher an.

Forschende aus dem Fachbereich Ökoklimatologie der TU München sagen jetzt in einer Studie: Es geht nicht nur darum, wann Bäume und Sträucher blühen, sondern auch woher die Pollen kommen. Sie haben Daten von sechs Pollenmessstationen in Bayern ausgewertet und diese mit der Blütezeit verschiedener Bäume und Gräser verglichen. Nicht nur, dass in den vergangenen 30 Jahren sich die Blütezeit von Birke und Esche pro Jahr um einen halben Tag nach vorn geschoben hat, bei Haselnuss und Erle sogar zwei Tage pro Jahr.

In zwei Drittel der Fälle meldeten die Messstationen Pollen, obwohl Bäume und Sträucher vor Ort noch gar nicht blühten. Der Wind muss die Pollen über längere Strecken transportiert haben. Wo genau sie herkamen lässt sich nicht bestimmen. Der Beginn der Pollensaison ist also nicht nur davon abhängig, ob Bäume und Sträucher vor Ort blühen - sondern auch welche Pollen der Wind mitbringt. Schon bekannt war, dass die Pollensaison heute länger und intensiver ist als früher.