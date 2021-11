Für die Menschen im antiken Pompeji war der Vulkanausbruch eine Katastrohe - für die Archäologie ist er ein Glücksfall, weil in der Asche so viele Dinge erhalten geblieben sind.

Ein Forschungsteam berichtet jetzt wieder von einer neuen Entdeckung: einem Sklavenzimmer in einer antiken Villa. Die wird schon seit 2017 ausgegraben, aber erst jetzt sind die Forschenden auf die rund 16 Quadratmeter große Kammer gestoßen. Die diente einerseits als Abstellkammer - für Amphoren und eine Kiste mit Zaumzeug. Andererseits standen darin aber auch drei einfache Holzbetten, in denen wohl Sklaven schliefen. Zwei der Betten waren 1,70 Meter lang und eins nur 1,40 Meter - also Kindergröße - deswegen vermuten die Forschenden, dass hier vielleicht eine Sklaven-Familie lebte.

Das Archäologie-Team ist von seinen Funden begeistert, weil sie mehr Licht in die Lebenswelt von antiken Sklaven bringen - die historischen Quellen berichten fast nur über die Elite.