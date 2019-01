Musik verändert sich mit der Zeit: Lieder, die heute erfolgreich sind, klingen nicht mehr so, wie Lieder, die vor 50, 60 Jahren in den Charts waren.

Aber nicht nur der musikalische Teil - also Melodien und Harmonien - haben sich geändert, sondern auch die Texte: Die Lyrics der erfolgreichsten Songs wurden immer aggressiver, trauriger und ängstlicher. Das zeigt eine Untersuchung im Journal of Popular Music Studies. Das Forschungsteam hat dafür die US-Top 100 jedes einzelnen Jahres zwischen 1950 und 2016 ausgewertet - insgesamt mehr als 6000 Stücke.

Am wenigsten wütend waren die Texte in den 50ern und in den Jahren 1982-1984. Deutlich aggressiver wurden Lyrics in den 90ern. Den Höhepunkt erreichte die Entwicklung 2015.

Bei Freude und Glück war es genau umgekehrt: Songs, in denen es um diese positiven Gefühle geht, schaffen es heute seltener in die Charts als noch in den 50er oder 70er Jahren.