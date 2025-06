Populistische Parteien sind in Europa immer häufiger in Regierungen zu finden.

Sie stellen sich als volksnah dar, bieten vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme und wollen oft das etablierte System umwälzen. Eine Studie von der Uni Basel zeigt, dass Regierungsbündnisse mit populistischen Parteien im Schnitt weniger stabil sind.

Das Studienteam hat sich knapp 370 Kabinette in 26 europäischen Ländern angesehen, in der Zeit zwischen 1990 und 2021. In diesen etwa 30 Jahren gab es bei Regierungen mit Beteiligung von Populisten deutlich häufiger ein vorzeitiges Ende als bei Regierungen ohne Populisten. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Parliamentary Affairs: Das liegt vor allem am Politikstil populistischer Parteien. Wichtige Entscheidungen trifft oft nur eine kleine Führungsgruppe, was radikale Forderungen wahrscheinlicher macht. Das erschwert die Zusammenarbeit ebenso wie die meist kompromisslose Haltung populistischer Parteien.