Sie hat ihren Job kurzerhand abgegeben - an einen schwarzen Kollegen. Die Polizeichefin von Portland hatte vorher in der Kritik gestanden - weil auch dort Proteste in Gewalt umgeschlagen waren. Die Polizeichefin sagt zu ihrem Rücktritt, sie sei den Forderungen nach Veränderungen in ihrer Behörde gefolgt.

Der schwarze Nachfolger der weißen Polizeichefin will aber auch nicht versprechen, dass sich in Portland schnell etwas ändert. Er sagte: "Es wird schwierig. Ich mache mir keine Illusionen."