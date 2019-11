Die Regierung hat einen Entwurf vorgelegt, wonach der monatliche Mindestlohn um sechs Prozent steigen soll: auf 635 Euro. Damit ist Portugal weiterhin das Land in Westeuropa mit dem niedrigsten Mindestlohn. Im Nachbarland Spanien gibt es gut 1.000 Euro, in Deutschland mehr als 1.500 Euro. Der portugiesische Premierminster hat versprochen, den Mindestlohn in Portugal in den nächsten vier Jahren weiter zu erhöhen: auf 750 Euro. Das wäre ein Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zu jetzt.

In Portugal bekommt jede und jeder fünfte Beschäftigte den Mindestlohn, fast 900.000 Menschen arbeiten in Verhältnissen, die offiziell als "prekär" eingestuft werden.