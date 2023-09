Es ist eine Zahl, die ist kaum greifbar erscheint: Eine Billiarde Berechnungen pro Sekunde.

So viel schafft ein neuer Supercomputer in Portugal. Damit ist er mehrere hunderttausend Mal schneller als ein PC mit handelsüblichem Prozessor.

Der neue Supercomputer hat aber auch andere Aufgaben: Er soll zum Beispiel bei personalisierter Medizin, dem Kampf gegen Waldbrände oder bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge helfen. Er gehört zu einem Netzwerk aus acht europäischen Supercomputern. Die stehen in ganz Europa verteilt und werden von der EU und privaten Unternehmen finanziert.

Auch nach Deutschland soll ein neuer Supercomputer kommen. Geplant ist er in Jülich, in Nordrhein-Westfalen. Dort soll ein Exascale-Rechner in Betrieb gehen. Er wäre der erste Supercomputer Europas, der eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde schafft.