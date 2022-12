Um die Energiewende zu schaffen, setzt Deutschland unter anderem auf grünen Strom, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe.

Aber wir können nicht so viel Energie produzieren, wie wir in Zukunft brauchen werden. Deshalb könnten der Nahe Osten und Nordafrika in den Fokus rücken. Ein Team von Forschenden vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat untersucht, welches Potenzial in der Region liegt. Ihr Ergebnis: Viel.

Die 17 untersuchten Länder könnten theoretisch mit Solar-, Solarthermie und Windkraftanlagen im Jahr mehr als 400.000 Terawattstunden Storm produzieren. Das ist fast 800 Mal so viel Strom wie Deutschland im Jahr verbraucht. Und auch das Protenzial den Strom zu nutzen, um damit Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe herzustellen, ist den Forschenden zufolge groß - die Mengen, die relativ günstig produziert werden könnten, seien um ein Vielfaches höher als der Bedarf.

Voraussetzung ist allerdings, dass in neue Anlagen investiert wird. Da liegt ein zentrales Problem: Investitionen in der Region seien oft riskant.