Man kann wohl sagen: Die Wari in Südamerika waren gut dabei - in den Jahrhunderten, bevor die Inka ihre Blütezeit hatten.

Riten und Kultur der Wari hatten wohl viel mit Bier und Drogen zu tun. Forschende gehen außerdem davon aus, dass so auch Politik gemacht wurde. Demzufolge wurden wohl Trinkgelage mit Rivalen veranstaltet. Dabei gab es wohl nicht nur Bier, sondern auch halluzinogene Drogen - beides wurde wohl auch direkt gemischt.

In einer neuen Studie wird nahegelegt, dass es dabei wohl nicht nur einen kurzen Rausch gab. Demzufolge wurden die Drogen wohl so kombiniert, dass die psychedelische Wirkung teils über Wochen anhielt - und so für mehr Zusammenhalt sorgte.

Allerdings: Auch die Wari nutzten vor allem auch Gewalt als Machtmittel. Andere Forschende finden es nicht so klar, wie die Drinks der Wari genau aussahen. Genutzt wurde so was aber wohl von mehreren Andenvölkern.