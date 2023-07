Der hat im Weißen Haus schon mehrmals das Personal gebissen. Das US-Heimatschutzministerium berichtet von mindestens zehn Beißattacken innerhalb weniger Monate. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, stürzte Commander sich etwa bei einem Spaziergang mit First Lady Jill Biden auf einen Agenten. "Die First Lady konnte Commander nicht wieder unter Kontrolle bringen und er kreiste weiterhin um mich herum", heißt es in der Nachricht eines Beamten. Der Hund zeige "äußerst aggressives Verhalten", hieß es weiter. In einem Fall musste eine Person sogar ins Krankenhaus.

Training für Commander



Für das Tier heißt es deshalb jetzt: Ab ins Training! Bidens Sprecherin sagte, dDas Personal des Weißen Hauses arbeite mit dem Secret Service an zusätzlichen Protokollen, wann Commander an der Leine zu führen sei. Auch würden Bereiche ausgewiesen, in denen Commander frei rumlaufen und sich austoben könne.

Biden hatte schon mal ein Hunde-Problem

Commander kam im Dezember 2021 als Welpe ins Weiße Haus, ein Geburtstagsgeschenk von Bidens Bruder James. Er ist schon der zweite Hund, der sich verhaltensauffällig verhält, seitdem Biden Präsident ist. Auch sein Vorgänger - Major - hatte Probleme, sich ans Weiße Haus zu gewöhnen. 2021 wurde er nach mindestens einer Beißattacke erst mal ins Privathaus der Familie Biden zurückgeschickt. Inzwischen lebt er bei Freunden der Familie.