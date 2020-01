Ein Gericht hat einem ethischen Veganer Recht gegeben und entschieden, dass seine Überzeugung ein philosophischer Glaube - und damit gesetzlich geschützt ist. Der 55-Jährige, der in London lebt, hatte rausgekriegt, dass sein Arbeitgeber in Aktien von Firmen investiert, die Tierversuche machen. Er sagte vor Gericht, als er seine Chefs darauf aufmerksam gemacht hätte, hätten sie nichts getan. Daraufhin habe er seine Kolleginnen und Kollegen informiert - und sei entlassen worden. Der Arbeitgeber sagte, dass das nichts mit dem veganen Lebensstil des Mannes zu tun habe, sondern mit seinem groben Fehlverhalten. Das Gericht entschied zunächst, dass ethischer Veganismus unter das Gleichstellungsgesetz fällt, das Religion und Glaube schützt. In dem Urteil heißt es, dass ethischer Veganismus in einer demokratischen Gesellschaft "wichtig" und "respektwürdig" sei. Ob die Entlassung rechtmäßig war, steht noch nicht fest.

Ethische Veganer vermeiden auch Kleidung aus Wolle und Leder oder Kosmetikartikel von Firmen, die Tierversuche machen. Der Kläger fährt auch möglichst nicht Auto oder Bus, um Zusammenstöße mit Insekten oder Vögeln zu vermeiden.