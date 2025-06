Ein Planetarium funktioniert normalerweise mit einem Projektor: Der strahlt den Sternenhimmel an eine große Kuppel.

In Prag hat jetzt aber ein neuartiges Planetarium eröffnet. Da leuchten rund 45 Millionen LEDs an der Kuppel. Die ist 22 Meter breit. Laut einer Sprecherin ist das Planetarium eines der ersten volldigitalen LED-Planetarien der Welt. Ein Vorteil sollen die niedrigen Unterhaltskosten sein, und dass die LEDs besonders hell leuchten. Die Wärme, die die Millionen Lampen abgeben, wird genutzt, um im Winter das Gebäude zu heizen. Die Renovierung des Planetariums in Prag dauerte rund zwei Jahren und kostete etwa zwölf Millionen Euro.