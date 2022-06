In Australien steht heute Salat auf der Agenda der Regierung.

Premierminister Anthony Albanese will mit seinen Ministerinnen und Ministern über die hohen Preise sprechen. Das Thema hatte mit der Ankündigung einer Fastfood-Kette Fahrt aufgenommen: KFC will den Salat bei Burgern und anderen Gerichten teilweise durch Weißkohl ersetzen, weil Salat so teuer geworden ist. Diese Pläne hatten unter anderem in Sozialen Medien für Empörung gesorgt. Premierminister Albanese sprach in diesem Zusammenhang von einer "nationalen Krise".

Eisbergsalat für mehr als 5 Euro

Der Preis von ehemals etwa 1,30 Euro für einen Kopf Eisbergsalat in australischen Großstädten hat sich vervierfacht. Der Salatkopf kostet jetzt oft mehr als fünf Euro. Das hängt unter anderem mit dem Ukraine-Krieg zusammen, der Diesel und Düngemittel weltweit teurer gemacht hat; aber auch mit den schweren Überschwemmungen in Australien in letzter Zeit.