Studierende, die ein WG-Zimmer suchen, müssen seit diesem Jahr wieder deutlich mehr Geld dafür ausgeben.

Im Bundesschnitt kostet so eine Wohnmöglichkeit jetzt monatlich 435 Euro - und damit über 40 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Das steht in einer Untersuchung, die das Moses Mendelssohn Institut mit dem Internetportal WG-Gesucht gemacht hat. Die Untersuchung wird am Montag veröffentlicht, der Deutschen Presse-Agentur liegt sie aber schon vorab vor.

Die WG-Zimmer-Preise sind demnach in den fast 100 deutschen Hochschulstädten sehr unterschiedlich. Am teuersten ist nach wie vor München. Hier kostet das Zimmer inzwischen im Schnitt 700 Euro - letztes Jahr waren es noch 620. In Berlin liegt der Preis jetzt bei 550 Euro - und damit 50 Euro höher als letztes Jahr. Am günstigsten leben Studierende trotz Preissteigerungen immer noch in Ostdeutschland. In Chemnitz sind WG-Zimmer für etwa 250 Euro zu haben, in Cottbus für 300.